Trump will staatliche Zuschüsse für PBS kappen

PBS ist in etwa das USA-Pendant zu den Öffentlich-Rechtlichen. Die Zuschüsse aus öffentlicher Hand sind jedoch viel geringer als hierzulande, trotzdem will das Weiße Haus diese nun gegen null herunterfahren.



Müssen Elmo, Ernie und Bert bald betteln gehen? US-Präsident Trump hat zumindest angekündigt, dass die Zuschüsse für den "Sesamstraßen"-Sender PBS 2019 von rund 445 Millionen Dollar auf 15 Millionen sinken sollen.