Tschechische Republik schafft es ins ESC-Finale

Die Tschechische Republik hat das Finale des Eurovision Song Contest erreicht. Polen und Belgien hingegen schieden am Dienstag im ersten Halbfinale in Tel Aviv aus.



Außerdem schafften es die LĂ€nder Griechenland, Weißrussland, Serbien und Zypern ins Finale. Mit ihnen werden außerdem Estland, Australien, Island, San Marino und Slowenien wetteifern. Montenegro, Finnland, Ungarn, Georgien und Portugal schafften dagegen nicht den Sprung ins Finale.