Twitter jetzt mit mehr Platz für Videos und Fotos

Das Alleinstellungsmerkmal von Twitter ist seit Montag weiter aufgeweicht worden. Der Mikro-Blogging-Dienst hatte sich vor allem durch seine Limitierung auf 140 Zeichen ausgezeichnet, die jedoch bei der Suche des Unternehmens nach neuen Nutzern immer mehr erweitert wurde, etwa durch die Möglichkeit, Videos oder Bilder einzufügen. Diese wurden bisher jedoch immer auf die Zahl der Zeichen angerechnet, doch wie der Konzern über sein eigenes Medium mitteilte, ist diese Schranke nun auch gefallen.

Künftig können also auch mit angehängten Videos, Bilder, GIFs, Tweets oder Votings weiterhin Nachrichten mit 140 Zeichen verfasst werden. Dies wurde von Twitter bereits Ende Mai angekündigt. Eine Anhebung des Zeichenlimits auf 10.000 Zeichen, über welches kurzzeitig spekuliert wurde, ist dagegen vom Tisch.

Say more about what's happening! Rolling out now: photos, videos, GIFs, polls, and Quote Tweets no longer count toward your 140 characters. pic.twitter.com/I9pUC0NdZC