Twitter nur noch mit Kernteam in Deutschland

Der Kurznachrichtendienst Twitter hat seine Deutschland-Zentrale aufgegeben und wird in Zukunft in Deutschland nur noch mit einem kleinen Team vertreten sein.



Nachdem bereits die Zentrale in Berlin geschlossen worden war, hat Twitter auch die Niederlassung in Hamburg aufgegeben. Nach einem Bericht von Kai-Hinrich Renner im Hamburger Abendblatt hat Twitter die geräumigen und repräsentativen Räume am Altonaer Bahnhof verlassen, weil die deutsche Niederlassung des Unternehmens nur noch sehr wenige Mitarbeiter hat.