U19 Meisterschaft: Entscheidung am Sonntag live im TV

Am Sonntag stehen sich der VfB Stuttgart und Borussia Dortmund im Finale der U19 Fußball-Bundesliga gegenüber. Sport1 überträgt das Finale um die Deutsche Meisterschaft der A-Junioren im Free-TV.



Der BVB konnte sich im Halbfinal-Rückspiel gegen den Erzrivalen Schalke 04 klar mit 2:0 durchsetzen. Der VfB sicherte sich gegen den VfL Wolfsburg im Elfmeterschießen das Ticket fürs Finale.