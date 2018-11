Überdrehte Komödie: "Die unglaubliche Reise des Fakirs"

Kaum ist Aja aus Indien in Paris gelandet, besucht er ein Möbelhaus. Dort will er heimlich übernachten - "Die unglaubliche Reise des Fakirs, der in einem Kleiderschrank feststeckte" beginnt.



Aja ist ein junger Mann aus Mumbai, der mit seiner Mutter in ärmlichen Verhältnissen lebt. Mit Zaubertricks und von Touristen gestohlenen Geldbörsen schlägt er sich durch. Seinen Vater hat er nie kennengelernt, nach dem Tod der Mutter findet Aja Liebesbriefe eines Franzosen aus Paris. Der junge Inder macht sich auf die Suche: Eine turbulente und nicht immer freiwillige Reise nach Europa und Nordafrika beginnt. "Die unglaubliche Reise des Fakirs, der in einem Kleiderschrank feststeckte" zeigt viele bunte und prachtvolle Bilder, die manches Mal an Bollywood erinnern. Dabei steckt der Film aber auch voller Klischees und müder Gags.