UHD1 zeigt Kletterfilm "Der Weg nach oben"

Der Sender UHD1 begleitet Athleten des Alpenvereins beim Klettern. Alles in Ultra HD natürlich. Der Film soll einmal mehr die Stärken von UHD betonen.



Mit einem Kletter-Film namens "Der Weg nach oben" will der Demokanal UHD1 mal wieder die Stärken des ultrahochauflösenden Bildstandards beweisen. Die Filmemacher haben dafür Athleten des Deutschen Alpenvereins (DAV) bei ihren Touren begleitet. Die Sportler bereiten sich im Zillertal auf den kommenen Weltcup in München vor.