US-Handelsbehörde ermittelt offiziell gegen Facebook

Die US-Handelsbehörde FTC hat Ermittlungen gegen Facebook nach dem jüngsten Datenskandal bestätigt. Dabei wird es vor allem darum gehen, ob bereits bestehende Verpflichtungen verletzt wurden.



Die Kommission nehme die Berichte über den Abfluss einiger Informationen von rund 50 Millionen Facebook-Nutzern an die Analyse-Firma Cambridge Analytica sehr ernst, teilte die FTC am Montag mit. Die Facebook-Aktie fiel nach der Mitteilung zeitweise um vier Prozent.