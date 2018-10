US-Kinocharts: Und wieder ein Comic an der Spitze

In dieser Woche setzt sich die Comic-Verfilmung "Venom" an die Spitze der US-Kinocharts und das mit beeindruckenden Zahlen.



Die Marvel-Comic-Verfilmung "Venom" mit Tom Hardy hat in Nordamerika einen sensationellen Start hingelegt: Das Superhelden-Spektakel unter der Regie von Ruben Fleischer sprang sofort auf dem ersten Platz der Kinocharts in den USA und Kanada, der Film spielte dabei rund 80 Millionen Dollar (knapp 70 Millionen Euro) ein. Hardy spielt in "Venom" den Journalisten Eddie Brock, der vom Alien Venom Superkräfte erhält.