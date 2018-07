"Ultra": Netflix plant neues Tarifmodell

Bekannterweise gibt es bei Netflix drei Abo-Größen: Basis, Standard und Premium. Die vierte Tarifoption wird vom Anbieter derzeit getestet und soll "Ultra" heißen. Was hat der Streaming-Gigant vor?



Neben den drei bereits bestehenden Abonnement-Optionen tüftelt der Streaming-Riese Netflix zur Zeit an einer vierten Tarifklasse: Der ominösen "Ultra"-Mitglieschaft.