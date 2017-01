Umfrage: Deutschland ist im Passwort-Stress

Beinahe jeder zweite Internet-Nutzer in Deutschland fühlt sich von der wachsenden Anzahl an Passwörtern gestresst, wie eine aktuelle Umfrage zeigt. Darunter leidet die Sicherheit im Netz.



44 Prozent der deutschen Internet-Nutzer fühlen sich gestresst. Der Grund: Die immer weiter wachsende Zahl an Passwörtern, die für die Benutzung von Online-Diensten anfällt. Das ist eines der Ergebnisse einer repräsentativen Umfrage, die das Internet-Portal "Web.de" zum Tag der Passwort-Sicherheit veröffentlicht hat. Darunter leidet oft die Sicherheit der User.