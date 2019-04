Umfrage: Streaming ersetzt traditionelles Fernsehen

Tschüß Fernsehen. Hallo Internet. Streaming-Anbieter, das belegt eine Studie von Simon-Kucher & Partners, verdrängen mit ihren Angeboten nach und nach die herkömmlichen TV-Anbieter.



Zack, da hat das nächste Unternehmen einen Streaming-Dienst auf den Markt gebracht. Apple TV+. Dieser soll Netflix, Amazon und Co. Konkurrenz machen - aber müssen sich auch traditionelle Fernsehsender sorgen?