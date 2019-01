Und wieder bekommt es Sat.1 NICHT hin

Viele Hoffnungen setzte Sat.1 in die Soap "Alles oder nichts" – doch die Stammzuschauer des Senders ließen sich von der Geschichte um das Erbe eines millionenschweren Bauunternehmers nicht fesseln.



Wie DWDL.de heute berichtet, schmeißt Sat.1 seine Soap "Alles oder nichts" aus dem Vorabendprogramm. Das war zu erwarten, denn die Einschaltquote blieb weit hinter den Erwartungen des Senders zurück. Sie erreichte am Ende gerade mal zwei Prozent Marktanteil.