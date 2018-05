Unitymedia Übernahme: Was ändert sich für die Kunden?

Die Muttergesellschaft von Unitymedia Liberty Global hat eine Vereinbarung getroffen, das deutsche Tochterunternehmen an Vodafone zu verkaufen. Doch was ändert sich für die Kunden?



Die Übernahme von Unitymedia durch Vodafone wirft nicht nur Fragen über die Zukunft des Telekommunikationsmarktes in Deutschland auf. Auch die Kunden des Unternehmens haben Fragen zu Verträgen und Leistungen. Die wichtigsten beantwortet das Unternehmen direkt.