Unitymedia bringt Horizon-Update nach Nordrhein-Westfalen

Mit dem Start des neuen Horizon-Updates in Nordrhein-Westfalen hat Unitymedia auch das letzte Bundesland des Verbreitungsgebiets abgedeckt. Auch hier soll der Bedienkomfort der TV-Plattform weiter gesteigert werden.



Ab Donnerstag kommt auch das dritte Bundesland des Verbreitungsgebiets von Unitymedia in den Genuss des seit Anfang Januar ausgerollten Updates für Horizon. Nach Baden-Württemberg und Hessen können dann auch Kabel-Kunden in Nordrhein-Westfalen den erhöhten Bedienkomfort der TV-Plattform nutzen.