Unitymedia schaltet zur Eishockey WM Sport1 HD frei

Kabel-Kunden von Unitymedia können die bevorstehende Eishockey Weltmeisterschaft in High-Definiton-Auflösung verfolgen. Zum Event in der Slowakei wird Sport1 HD freigeschaltet.



Für den Zeitraum der Eishockey-Weltmeisterschaft vom 10. bis zum 26. Mai schaltet Unitymedia für seine TV-Kunden Sport1 HD frei. Wie das Unternehmen ankündigt, können Nutzer so die Eishockey-Weltmeisterschaft ohne Zusatzkosten in HD-Auflösung verfolgen.