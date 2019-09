Universal TV sucht nach verschwundenem Flugzeug

Andreas Spaeth, einer der profiliertesten Luftfahrtjournalisten in Deutschland und weltweit, sagt, dass auch heute noch mehr Flugzeuge verschwinden, als allgemein angenommen wird. Universal TV nimmt sich der Thematik in Serienform an.



Am kommenden Montag (30. September) startet um 21 Uhr auf Universal TV die Dramaserie "Departure - Wo ist Flug 716?". Die Serie mit Archie Panjabi und Christopher Plummer in den Hauptrollen handelt vom mysteriösen Verschwinden eines britischen Passagierflugzeugs über dem Atlantischen Ozean.