Update: Bundesliga-Übertragung von Eurosport auch im Free-TV

Anfang Februar wird das Spiel Köln gegen Dortmund auf UHD1 by HD+ in brillianter Bildqualität präsentiert. Doch damit nicht genug: Ausnahmsweise läuft das Freitagsspiel von Eurosport auch im Free-TV.



Erstmals zeigt Eurosport 4K ein Bundesligaspiel nicht nur in Ultra HD auf UHD1 by HD+, sondern parallel auch in üblicher Bildqualität im Free-TV auf Eurosport1. Beiderorts ist am 2 Februar die Partie 1. FC Köln gegen Borussia Dortmund zu sehen.



Die Live-Übertragung startet mit der Vorberichterstattung jeweils um 19.30 Uhr und umfasst das Spiel ab 20.30 Uhr, die Halbzeitanalyse sowie die Nachberichterstattung. Somit ist zum ersten Mal die gesamte TV-Zuschauerschaft imstande ein Bundesligaspiel bei Eurosport live zu schauen, seit der Sender diese Saison ins Bundesligageschäft einstieg.