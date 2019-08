Uplink übernimmt UKW-Senderbetrieb in Berlin & Brandenburg

Der Radioveranstalter BB Radio Länderwelle Berlin/Brandenburg GmbH & Co. KG beauftragt ab 1. Oktober diesen Jahres den Düsseldorfer UKW-Sendernetzbetreiber Uplink Network GmbH mit dem technischen Betrieb seiner 10 UKW-Frequenzen.



Neben der Ausstrahlung umfasst die Leistung auch die Zuführung des Programms aus dem Funkhaus von BB Radio in Potsdam zu den einzelnen Senderstandorten in den Bundesländern Berlin und Brandenburg.