Verband ANGA wählt Vorstandsmitglieder

Der Verband Deutscher Kabelnetzbetreiber ANGA hat zwei neue Vorstände gewählt. Präsident von ANGA ist weiterhin Thomas Braun.



Die Mitgliedsunternehmen des ANGA Verband Deutscher Kabelnetzbetreiber e.V. haben am Mittwoch in Berlin zwei neue Vorstände gewählt. Außerdem wurde Thomas Braun als Präsident und Bernd Thielk (Willy.tel) als Vizepräsident im Amt bestätigt. Neu zum Vizepräsidenten gewählt wurden Gerhard Mack, Geschäftsführer Commercial Operations bei Vodafone Deutschland und das bisherige Vorstandsmitglied Theo Weirich, Geschäftsführer von Wilhelm.tel.