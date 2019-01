Viele werden unbemerkt Opfer von "Cryptojacking"

Kriminelle nutzen die Geräte nichtsahnender User, um mit deren Rechenkapazität Digitalwährungen zu "schürfen". Woran erkennt man, dass sich die Hacker eingeklinkt haben?



Wer kennt das nicht: Gelegentlich werden bei ausgiebiger Nutzung Laptop oder Smartphone ungewöhnlich munter und laufen geradezu heiß. In den wenigsten Fällen sorgt das für Argwohn beim User – dabei kann es durchaus bedeuten, dass Kriminelle unter falscher Flagge die Rechenkapazität des Geräts mitnutzen, um sich dreist zu bereichern.