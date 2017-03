Vier Millionen Euro Förderung für DAB Plus in Österreich

Die RTR-GmbH macht sich für DAB Plus stark. Sie will insgesamt vier Millionen Euro auf die Förderung des digitalen Hörfunks in Österreich verwenden.



Die Rundfunk und Telekom Regulierungs-GmbH (RTR-GmbH) stellt in den Jahren 2017 bis 2020 vier Millionen Euro für die Förderung des digitalen Radios DAB Plus in Österreich zur Verfügung. Die Summe entnimmt sie ihrem Digitalisierungsfonds.