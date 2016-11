Virtual Reality: Die NFL hautnah erleben

Näher dran ist man künftig wohl nur noch auf dem Spielfeld. Medienberichten zufolge hat sich NextVR nun die Rechte an der NFL gesichert und zeigt die Highlights in der Virtual Reality.



Virtual Reality erstreckt sich über immer mehr Bereiche hinweg. Nach Konzerten per VR und der Bundesliga in der virtuellen Realität geht es nun auch beim American Football ran an den virtuellen Ball. Das Unternehmen NextVR sicherte sich die Rechte an der NFL und zeigt rückblickend wahre Highlights aus drei Spielen der aktuellen Saison als Virtual-Reality-Erlebnis. Los ging es am vergangenen Sonntag mit den San Francisco 49ers gegen die Arizona Cardinals.