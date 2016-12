Vodafone: 6 Millionen Haushalte jetzt mit 400 MBit/s online

Vodafone hat sechs Millionen Haushalte an das moderne Kabelglasfasernetz angeschlossen. Damit stehen den Nutzern Geschwindigkeiten bis zu 400 Megabit pro Sekunde zur Verfügung.



Vodafone arbeitet weiter an seiner Strategie der "Gigabit-Gesellschaft". In einem weiteren Schritt hat das Unternehmen nach eigenen Angaben sechs Millionen Haushalte an das Kabelglasfasernetz angeschlossen. Den Nutzern soll damit eine Geschwindigkeit von bis zu 400 MBit/s zur Verfügung stehen.