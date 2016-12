Vodafone sichert sich Rechte für EPGs

Um die elektronischen Programmführer (EPG) im Kabelfernsehen auch künftig interessant gestalten zu können, hat sich Vodafone über einen Lizenzvertrag mit der VG Media umfassende Rechte gesichert.



In modernen Empfangsgeräten hat der elektronische Programmführer den Videotext als Informationsquelle zum Tagesprogramm abgelöst. Viele Anbieter stellen zur visuellen Unterstützung auch Inhalte, Bilder oder gar Trailer zu den entsprechenden Sendungen zur Verfügung. So auch Vodafone in seinem Kabel-TV-Angebot. Mit einem neuen Lizenzvertrag mit der VG Media wird das Telekommunikationsunternehmen dies auch künftig anbieten können.