Volleyball-EM der Männer bei Sport 1 Plus

Die deutschen Männer träumen von einer Medaille bei der kommenden Europameisterschaft. Dazu müssen sie aber erst mal die Vorrunde überstehen. Sport 1 Plus zeigt, wie sich die deutschen Recken schlagen.



Vom 24. August bis zum 3. September findet in Polen die EM der Männer im Volleyball statt. Sport1+ wird die Spiele live übertragen. Den Auftakt macht das Eröffnungsspiel zwischen Polen und Serbien am heutigen Donnerstag um 20.25 Uhr. Dabei wird direkt einiges los sein, denn im Nationalstadion in Warschau werden sage und schreibe 60.000 Zuschauer erwartet.