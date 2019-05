Vor "Game of Thrones"-Finale: Fans fordern neues Drehbuch

Fans der preisgekrönten Fantasy-Saga "Game of Thrones" fordern die Macher in einer Online-Petition auf, die aktuelle Staffel erneut zu drehen.



"Macht "Game of Thrones" noch einmal neu mit kompetenten Autoren", heißt die Aktion bei der Plattform change.org, die bis Donnerstagmorgen rund 230 000 UnterstĂŒtzer fand. "Die Serie verdient eine finale Staffel, die Sinn ergibt."