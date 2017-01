Vox: "Kitchen Impossible" geht in die zweite Runde

Bei Vox geht die Koch-Show "Kitchen Impossible" in die nächste Runde. Die zweite Staffel beginnt für Koch-Star Tim Mälzer gleich mit einer schweren Herausforderung.



Bei Vox startet die zweite Staffel der Show "Kitchen Impossible". Auch in den neuen Folgen gehen die Besten der deutschsprachigen Koch-Zunft an ihre Grenzen. Im Duell der Spitzenköche muss sich Tim Mälzer zusammen mit Tim Raue, Meta Hiltebrand, Christian Lohse, Roland Trettl, Peter Maria Schnurr, Hans Neuner und Holger Bodendorf scheinbar unlösbaren kulinarischen Herausforderungen stellen. In Folge eins misst Tim Mälzer sich mit Star-Köchin Maria Groß.