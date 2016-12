Vox: "Sing meinen Song -Weihnachtskonzert" läutet Festtage ein

Bei Vox treffen sich die Stars der dritten Staffel von "Sing meinen Song" im idyllschen Ellmau in Österreich zu einem gemeinsamen Weihnachtskonzert. Jeweils zwei weihnachtliche Lieder werden gesungen.



Xavier Naidoo lädt als Gastgeber die Teilnehmer der dritten Tauschkonzert-Staffel ein, im österreichischen Ellmau gemeinsam Weihnachtslieder zu singen. So beschenken sich Nena, BAP-Frontmann Wolfgang Niedecken, Alec Völkel und Sascha Vollmer von "The BossHoss", Samy Deluxe, Annett Louisan und Seven gegenseitig mit jeweils zwei weihnachtlichen Songs: Als erstes präsentieren sie den Wunschsong eines Kollegen, um anschließend das selbst ausgesuchte weihnachtliche Lieblings-Lied vorzutragen.