WDR 3: Ab 2018 täglich Hörspiele

WDR 3 weitet seine Hörspieltermine aus. Ab nächstem Jahr wird es dann tägliche Hörspielgeschichten am Vorabend geben.



WDR 3, das meistgehörte Kulturradio der ARD, wird ab 2018 Hörspiele in verschiedenen Längen und Formen anbieten. Neben den klassischen, 60-minütigen Hörspielen experimentiert das WDR-Hörspielteam mit Hörspielen mit 30, 60, 90 oder 120 Minuten Länge, die mehrteilig gesendet werden sollen.