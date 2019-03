WDR Cosmo sendet eine Woche lang aus London

Der Brexit wird diese Woche zwar nicht stattfinden. Trotzdem blickt ganz Europa gespannt nach London, weil bislang niemand weiß, wie es nun weiter gehen wird. WDR Cosmo begibt sich von Montag an auf die Insel.



Das junge europäische Kulturradio des Westdeutschen Rundfunks (WDR) Cosmo sendet aus diesem Anlass die ganze Woche aus der Hauptstadt Großbritanniens.