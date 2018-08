WDR: Spitzenköche kochen auf Hausboot

Erneut haben sich die beiden Spitzenköche Frank Buchholz und Björn Freitag mit dem Hausboot auf eine kulinarische Reise durch Nordrhein-Westfalen begeben. Für die zweite Staffel von "Lecker an Bord" schippert das Duo diesmal über die Weser.



Sendestart im Westdeutschen Rundfunk (WDR) ist der 20. August. In der Bordküche des Skipper Heinz-Dieter Fröse gebauten Hausbootes bereiten die beiden Köche ein Menü zu. Die Zutaten besorgen sich die Köche aus dem Umland. Per E-Bike radeln Beide durch das Dreiländereck von Nordrhein-Westfalen, Hessen und Niedersachsen und sammeln ein, was selbstgemacht, gepflanzt oder gezüchtet ist.