WDR kündigt Karnevalsprogramm an

Der WDR hat sein Programm zur diesjährigen Karnevalssaison bekanntgegeben. Wie jedes Jahr wird es in Fernsehen, Radio und Internet viel buntes Treiben zu sehen und zu hören geben.



So langsam nähern wir uns der Hochphase der Karnevalszeit. Der WDR bereitet seine Zuschauer ab Sonntag auf den Zenith der Saison am Rosenmontag Ende Februar vor. Den Anfang macht am Sonntag um 20.15 Uhr die Proklamation des Kölner Dreigestirns im WDR Fernsehen.