WDR kündigt Korrespondenten wegen sexueller Belästigung

Sexuelle Belästigung überschattet aktuell an vielen Stellen die Berichterstattung. Der WDR hat erste Konsequenzen gezogen und einem Korrespondenten gekündigt, der viele Jahre für den Sender gearbeitet hat.



Wie das Magazin "Stern" und das Recherchekollektiv "Correctiv" vermelden, hat der Westdeutsche Rundfunk nach ihren Enthüllungen einem langjährigen Korrespondenten gekündigt. Im April wurde von zwei Frauen berichtet, die einem Angestellten sexuelle Belästigung sowie Machtmissbrauch vorwarfen.