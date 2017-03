WDR zeigt "Dittsche"-Sondersendung

Nach dem Tod von "Schildkröte"-Darsteller Franz Jarnach klafft immer noch große Lücke in den Herzen der Fans und natürlich von "Dittsche" selbst. In einer Sonderfolge fährt er nun aufs Land zum Youtuber Fynn Kliemann.



In der letzten Folge wurde "Schildkröte" interimsweise durch eine echte Schidlkröte ersetzt. In der Sonderfolge am heutigen 10. März besucht "Dittsche" den Heimwerker Fynn Kliemann, um für das Tier ein Terrarium zu bauen.