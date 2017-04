WWIO: BRE2ZE Satellitenreceiver mit 4K

BRE2ZE ist der neue Satellitenreceiver von WWIO. Er kann 4K, ist energiesparend und lässt sich dank Linux Betriebssystem umfangreich konfigurieren.



Als echtes Multitalent präsentiert WWIO den BRE2ZE 4K Satellitenreceiver. Herzstück ist der leistungsstarke DualCore 2x 1700 MHz (12000 DMIPS) Broadcom BCM7251S Prozessor. Als integriertes Betriebssystem kommt openATV zum Einsatz. Das Linux Betriebssystem soll durch hervorragende Multimedia-Eigenschaften und umfangreiche Konfigurationsmöglichkeiten bestechen. Updates bekommt das Gerät dank der integrierten Online-Update-Funktion.