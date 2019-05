Wahl-O-Mat ist wieder online

Weil Kleinstparteien benachteiligt werden, stoppte das Kölner Verwaltungsgericht den von Millionen Wählern genutzten Wahl-O-Mat. Zwei Tage vor der Europawahl ist die Plattform aus der Zwangspause zurück.



Nachdem das Verwaltungsgericht Köln am Montag in einer Eil-Entscheidung kritisierte, dass der Wahl-O-Mat kleinere Parteien benachteilige und die Plattform offline schickte (DIGITAL FERNSEHEN berichtete), verspricht die Bundeszentrale für politische Bildung jetzt Besserung. Wie die Institution mitteilt, konnte sich auf Initiative des Oberverwaltungsgerichtes (OVG) mit der Partei "Volt Deutschland" außergerichtlich geeinigt werden, so dass die Entscheidungshilfe für Wähler wieder freigeschalten ist.