Warner Bros. plant Neuauflage von "Matrix"

Einer der erfolgreichsten Filme der letzten Jahre steht vor ainer Neuauflage. Warner Bros. soll in einer frühen Planungsphase für ein "Matrix"-Reboot stecken. Auch eine Serie ist vorstellbar.



Wie der gut informierte "The Hollywood Reporter" schreibt, befindet sich Warner Bros im Gespräch mit Zack Penn, der ein Drehbuch für den neuen "Matrix"-Film verfassen soll. Er ist bekannt für seine Drehbücher zu "Fantastic Four", "Elektra" oder "Marvel’s The Avengers". Als Darsteller soll Michael B. Jordan ("Fantastic Four") verpflichten werden. Konkrete Verhandlungen gebe es aber noch nicht. Auch sollen die Wachowski-Geschwister nicht mit ins Projekt einbezogen werden. Sie hatten die ursprüngliche Trilogie geschrieben und dabei Regie geführt.