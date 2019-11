"Watchmen" neu auf Sky - mit Don Johnson und Robert Redford

"Watchmen" gilt als bahnbrechender und wahrscheinlich bester Comic aller Zeiten. Für hartgesottene Fans ist jeder Versuch einer Verfilmung ein Sakrileg. Daher hat Serienschöpfer Damon Lindelof die Handlung in die Jetztzeit verlegt.



Heute Abend starten auf Sky Atlantic HD die neun Episoden "Watchmen". Sie laufen immer montags um 20.15 Uhr. Die Serie ist auch über Sky Go, Sky Ticket in Deutschland und Sky X in Österreich sowie über Sky Q auf Abruf verfügbar.