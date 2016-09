Wearable-Boom: Kein Ende in Sicht

Wearables wie vernetzte Fitness-Armbänder, -Uhren und Co. liegen nach wie vor voll im Trend - und die Nachfrage steigt. Das geht zumindest aus einer aktuellen Studie hervor.



Wearables haben ihren Reiz noch lange nicht verloren. Wie eine Studie der Unternehmensberatung A.T. Kearney herausfand, wird sich der Umsatz mit den vernetzten Fitness-Armbändern, -Uhren und Co. in Europa bis 2020 verdoppeln und auf ein Volumen von 4 Millarden US-Dollar ansteigen. Geht es nach den Experten, liegt das Volumen weltweit in rund vier Jahren sogar bei 18 Milliarden Dollar.