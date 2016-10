Wegen Google: Grüne wollen Kartellrecht verschärfen

Die Marktmacht weniger Internetkonzerne wie Google oder Facebook wird von vielen Seiten kritisiert. Nun planen Politiker der Grünen ein verschärftes Kartellrecht, mit dem diese Konzere aufgespalten werden können.



Das Leben ohne Google, Facebook, Amazon und Co. ist kaum mehr vorstellbar. Die Marktmacht, die diese Internetkonzerne sich durch Übernahmen und Käufe aufgebaut haben, ist vielen Marktteilnehmern und auch Politikern ein Dorn im Auge. In Deutschland planen nun die Grünen, mit einem verschärften Kartellrecht diese Unternehmen aufspalten zu können, wie die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" am Freitag berichtete.