Weiterer Erfolg für ZDF im Kabelstreit

Die Streitigkeiten um die Zahlung von Einspeiseentgelten zwischen den Kabelnetzbetreibern und den Öffentlich-Rechtlichen gehen weiter. Dabei konnte das ZDF einen weiteren Erfolg vor dem Oberlandesgericht Düsseldorf erstreiten.



Auch vier Jahre nach der Entscheidung der Öffentlich-Rechtlichen, Entgelte für die Weiterverbreitung ihrer Programme an die Kabelnetzbetreiber zu zahlen, beschäftigt der Fall die Gerichte. Mit dem meist besseren Ende für ARD und ZDF, die in den meisten Fällen in ihrer Auffassung, nicht zur Zahlung von Einspeiseentgelten verpflichtet zu sein, bestätigt wurden. Am 8. März konnte das ZDF den nächste Erfolg vor dem Oberlandesgericht (OLG) Düsseldorf verbuchen.