Wenge: "Der Preis für HD wird in jedem Falle teurer"

Der Preis für die HD-Programme der Privatsender wird angehoben - und das auf gleich zwei Infrastrukturebenen im Jahre 2017.



"Die Konkurrenz schläft nicht. Kabelnetzbetreiber, die Telekom mit Entertain TV, aber auch kleinere OTT-Anbieter lauern bereits, um den Kunden Alternativen zum Empfang von deutschen Privatsendern für weniger Geld anzubieten", meint der frühere Kabel-Deutschland-CEO Dr. Hans-Ullrich Wenge in seiner Kolumne in der DF-Schwesterpublikation DIGITAL INSIDER.