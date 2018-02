Wer wird Weltsportler 2018? Sky Sport News HD live aus Monaco

Die Laureus World Sports Awards sind einer der wichtigsten Sportpreise weltweit. Die diesjährige Gala findet am heutigen Abend in Monaco statt. Sky Sport News HD überträgt das Spektakel frei empfangbar und live.



Nach dem Abschluss der Olympischen Winterspiele fängt das Sportjahr 2018 eigentlich gerade erst an. Heute Abend steht mit den Laureus World Sports Awards ein glamouröser Event an. So gilt es unter anderem, den Weltsportler des Jahres zu küren. Der Free-TV-Sender Sky Sport News HD überträgt die Verleihung live aus Monaco.