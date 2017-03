Werbeanzeigen 2017: 100 Milliarden für Google und Facebook

Das Geld das in Werbeanzeigen im Internet fließt, ist beachtlich. Allein 100 Millarden Dollar werden sich in diesem Jahr Google-Mutter Alphabet und das soziale Netzwerk Facebook teilen.



Geld, das in diesem Jahr in Werbung im Internet gesteckt wird, landet aller Voraussicht nach bei der Google-Mutter Alphabet oder bei Facebook. Wie die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" (FAZ) berichtet, haben sich Experten des Marktforschungsunternehmens Emarketer in einem Bericht des Finanzsenders CNBC zur Verteilung der Werbeeinnahmen geäußert.