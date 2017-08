Werden die Rundfunkgebühren bald teurer?

Laut eines Berichts der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung" bereiten ARD und ZDF einen Vorschlag zur Erhöhung der Rundfunkgebühren vor. Schrittweise soll die Abgabe auf 21 Euro angehoben werden.



In dem Artikel der "FAS" heißt es, dass die Öffentlich-Rechtlichen für ihre Sparmaßnahmen höhere Einnahmen benötigen würden. Zu ihrer Verteidigung muss aber auch gesagt werden, dass dem Konsumenten keine prompte Anhebung zugemutet werden soll.