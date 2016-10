Whatsapp: Datenschützer rät zur Nutzung alternativer Messenger

Vielen Datenschützern ist Facebook aufgrund der unzähligen gesammelten Daten ein Dorn im Auge. Die Ankündigung von Whatsapp, dem Mutterkonzern künftig Telefonnummern weiterzugeben, lässt den Hamburger Datenschutzbeauftragten Johannes Casper zum Verzicht auf den Messengerdienst aufrufen.



Der Hamburger Datenschutzbeauftragte Johannes Caspar hat die rund 35 Millionen Whatsapp-Nutzer in Deutschland zu einem Verzicht auf den Kurznachrichtendienst aufgerufen. "Alle Nutzer von Whatsapp sollten ernsthaft prüfen, künftig eher eine der vielen alternativen Messengerdienste von Anbietern zu nutzen, die einen datenschutzfreundlicheren Umgang mit Informationen ihrer Kunden praktizieren", sagte Caspar dem "Hamburger Abendblatt" (Samstag). Als Alternativen gelten dem Blatt zufolge etwa die Apps "Threema", "Telegram" oder "Wire".