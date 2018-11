Wie die Deutschen das Internet nutzen

Erstmals sind mehr als 90 Prozent der Deutschen im Internet. Auch hat die tägliche Nutzungsdauer weiter zugenommen. Zu diesen zentralen Ergebnissen kommt die neue ARD/ZDF-Onlinestudie 2018.



In Deutschland nutzen 63,3 Millionen Menschen ab 14 Jahren das Internet in Deutschland, das sind 90 Prozent. Im Vergleich zum Vorjahr sind das knapp eine Million mehr Menschen.