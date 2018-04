Wikipedia beschränkt sächsische Behörden

Nach der zeitweisen Löschung von Passagen zum Thema Rassismus im Wikipedia-Eintrag zum Freistaat Sachsen hat die Online-Enzyklopädie die sächsischen Behörden teilweise gesperrt.



"Für einen Monat ist es nicht möglich, aus dem sächsischen Verwaltungsnetz anonym Einträge bei Wikipedia vorzunehmen", sagte der Sprecher des sächsischen Innenministeriums, Andreas Kunze-Gubsch, am Freitag der Deutschen Presse-Agentur. Nutzer könnten aber weiterhin Texte bearbeiten, stellte Wikipedia-Sprecher Jan Apel klar.