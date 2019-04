Wolf Biermanns Leben soll verfilmt werden

Die Autobiografie "Warte nicht auf bessre Zeiten!" des Liedermachers und Schriftstellers Wolf Biermann (82) soll verfilmt werden.



Der Produzent Walid Nakschbandi hat sich die Filmrechte für die AVE Publishing GmbH & Co. KG gesichert, wie das Unternehmen am Freitag in Berlin mitteilte, das zur Verlagsgruppe Georg von Hotzbrinck gehört. Filmpremiere soll 2021 sein. Noch steht den Angaben zufolge nicht fest, ob der Film zunächst im Kino oder Fernsehen zu sehen sein wird.